Матрона Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1663 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Безфамилии Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Сергеевич

Обориха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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