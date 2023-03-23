Матрона Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1664
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Сын: Безфамилии Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Сергеевич
Обориха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Сергеевич
Смерть
Неизвестно