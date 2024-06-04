Федорова Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Ермохина) Агафья Хрисанфова
Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Федоров Антон Хрисанфов (Кирсанов)
Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Федоров Никанор Хрисанфов
Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов
Смерть
После 1850