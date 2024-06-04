Федорова Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова Пелагея Алексеева

Федорова Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Федоров Тит Хрисанфов

Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Ермохина) Агафья Хрисанфова

Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Федоров Антон Хрисанфов (Кирсанов)

Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Федоров Захар Хрисанфов

Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Федоров Никанор Хрисанфов

Отец ребёнка: Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.