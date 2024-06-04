Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти06.09.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Ермохин Максим Федоров
Мать: Ермохина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Ермохина) Агафья Хрисанфова
Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Федоров Антон Хрисанфов (Кирсанов)
Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Федоров Никанор Хрисанфов
Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева
Смерть
06.09.1873
Причина смерти: от горячки