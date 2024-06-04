Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Хрисанф (Кирсан) Максимов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

06.09.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Ермохин Максим Федоров

Мать: Ермохина Федосья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Пелагея Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Федоров Тит Хрисанфов

Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Ермохина) Агафья Хрисанфова

Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Федоров Антон Хрисанфов (Кирсанов)

Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Федоров Захар Хрисанфов

Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Федоров Никанор Хрисанфов

Мать ребёнка: Федорова Пелагея Алексеева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.09.1873
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от горячки

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