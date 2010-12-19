Миляева (Рудник) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудник ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1954
Сын: Миляев Виктор
Отец ребёнка: Миляев Владимир
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миляев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Миляев Владимир
Смерть
Неизвестно
г. Железногорск, Красноярский край, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость