Миляева (Рудник) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миляева (Рудник) Евгения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудник ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1954

Сын: Миляев Виктор

Отец ребёнка: Миляев Владимир

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миляев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Миляев Владимир

Смерть
Неизвестно
г. Железногорск, Красноярский край, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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