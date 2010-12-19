Миляев Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Миляев Мария Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
30.07.1954
Сын: Миляев Виктор
Мать ребёнка: Миляева Евгения Петровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Миляева Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миляева Евгения Петровна
Смерть
Неизвестно