Миляев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миляев Владимир

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Миляев Мария Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
30.07.1954

Сын: Миляев Виктор

Мать ребёнка: Миляева Евгения Петровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Миляева Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миляева Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
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