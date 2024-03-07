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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Никита Данилович

Отец ребёнка: Данила Кузьмич

село Кандаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1770

Сын: Егор Данилович

Отец ребёнка: Данила Кузьмич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Кондаковка
Рождение ребёнка
28.04.1774

Дочь: Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Данила Кузьмич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Кондаковка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Яков Данилович

Отец ребёнка: Данила Кузьмич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Кондаковка
Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Данила Кузьмич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Кондаковка
Смерть
Неизвестно
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