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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Никита Данилович
Отец ребёнка: Данила Кузьмич
село Кандаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1770
Сын: Егор Данилович
Отец ребёнка: Данила Кузьмич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Кондаковка
Рождение ребёнка
28.04.1774
Дочь: Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Данила Кузьмич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Кондаковка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Яков Данилович
Отец ребёнка: Данила Кузьмич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Кондаковка
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Данила Кузьмич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Кондаковка
Смерть
Неизвестно