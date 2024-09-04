Недомолкин Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недомолкин Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недомолкин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
05.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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Рождение ребёнка
27.05.1974

Сын: Недомолкин Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна

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