Недомолкин Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недомолкин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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Рождение ребёнка
27.05.1974
Сын: Недомолкин Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Недомолкина (Аверьянова) Тамара Михайловна