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Малинкин Александр Алексеевич
Малинкин Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1979
Пол
Мужской
Отец
Малинкин Алексей Васильевич
1951 г.р.
Мать
Малинкина Любовь Ефимовна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1979
Отец:
Малинкин Алексей Васильевич
Мать:
Малинкина Любовь Ефимовна
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