Малинкин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинкин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1951

Дата смерти

11.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1951

Отец: Малинкин Василий Федорович

Мать: Александра Степановна

Рождение ребёнка
19.03.1975

Дочь: Малинкина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Малинкина Любовь Ефимовна

Рождение ребёнка
09.07.1979

Сын: Малинкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Малинкина Любовь Ефимовна

Смерть
11.02.2016
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