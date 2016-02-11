Малинкин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1951
Дата смерти11.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1951
Отец: Малинкин Василий Федорович
Мать: Александра Степановна
Рождение ребёнка
19.03.1975
Дочь: Малинкина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Малинкина Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
09.07.1979
Сын: Малинкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Малинкина Любовь Ефимовна
Смерть
11.02.2016