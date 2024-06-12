Слесарев Увар Трифонович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слесарев Ксенофонт Уварович
Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна
Бракосочетание
20.01.1895
6 20 1 1895 (Слесарев) Увар Трофимович 20 Тшлыково 1 1875 Ксения Евстафьевна Евстафий Герасимович 19 Спасское 1 1876
Рождение ребёнка
01.06.1902
Сын: Слесарев Никифор Уварович
Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна
Есть метрика о рождении. 1 6 1902 сын Никифор Тшлыково крестьянин Слесарев Увар Трофимович Ксения Евстафьевна Тшлыково крестьянин Зеров Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна
По данным сайта память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1153125296/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D5f6f3430cedf7cc280cf5e42b2b19f... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1915
Сын: Слесарев Александр Уварович
Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
23.11.1915
Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна
Смерть
Неизвестно