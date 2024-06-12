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Слесарев Увар Трифонович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Слесарев Трифон Трофимович

Мать: Слесарева Акулина Кирилловна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слесарев Ксенофонт Уварович

Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна

Бракосочетание
20.01.1895

Жена: Слесарева Ксения Евстафьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
6 20 1 1895 (Слесарев) Увар Трофимович 20 Тшлыково 1 1875 Ксения Евстафьевна Евстафий Герасимович 19 Спасское 1 1876
Рождение ребёнка
01.06.1902

Сын: Слесарев Никифор Уварович

Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 1 6 1902 сын Никифор Тшлыково крестьянин Слесарев Увар Трофимович Ксения Евстафьевна Тшлыково крестьянин Зеров Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1907

Сын: Слесарев Илья Уварович

Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
По данным сайта память народа. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1153125296/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D5f6f3430cedf7cc280cf5e42b2b19f... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Слесарев Александр Уварович

Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Слесарев Иван Уварович

Мать ребёнка: Слесарева Ксения Евстафьевна

Смерть
Неизвестно

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