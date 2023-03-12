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Барановский Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Барановский Степан Яковлевич

Мать: не указана

VGD(4230/p13465): ~1713
Рождение ребёнка
1752

Сын: Барановский Иван Степанович

Мать ребёнка: Барановская Елена Григорьевна

Военная служба
1757
Киев, Киевский уезд
Кривошея: Киевский полк, полковой хорунжий (?)
Военная служба
1757
Киев, Киевский уезд
Кривошея: Кииевский полк, полковой есаул, Барановский Степан Яковлевич (?), 1757-1764
Работа или профессия
1775
МРМ:Киевский полковой судья Кривошея: Барановский Степан Яковлевич (?), 1764-1781
Крещение
1775
Восприемник своего внука Андрея Семеновича Катеринича
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Барановская Елена Григорьевна

ВА: 1845 (??)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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