Барановский Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
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Рождение
1713
Отец: Барановский Степан Яковлевич
Мать: не указана
VGD(4230/p13465): ~1713
Рождение ребёнка
1752
Сын: Барановский Иван Степанович
Мать ребёнка: Барановская Елена Григорьевна
Военная служба
1757
Кривошея: Киевский полк, полковой хорунжий (?)
Военная служба
1757
Кривошея: Кииевский полк, полковой есаул, Барановский Степан Яковлевич (?), 1757-1764
Работа или профессия
1775
МРМ:Киевский полковой судья Кривошея: Барановский Степан Яковлевич (?), 1764-1781
Крещение
1775
Восприемник своего внука Андрея Семеновича Катеринича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Барановская Елена Григорьевна
ВА: 1845 (??)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно