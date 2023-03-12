Барановский Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Барановский Яков Станиславович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Барановский Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
VGD(4230/p13465): ~1713
Военная служба
1742
Киев, Киевский уезд
Кривошея: Киевский полк, Козельская сотня, сотник, 1742-1757
Смерть
Неизвестно