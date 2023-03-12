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Барановский Степан Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барановский Яков Станиславович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Барановский Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

VGD(4230/p13465): ~1713
Военная служба
1742
Киев, Киевский уезд
Кривошея: Киевский полк, Козельская сотня, сотник, 1742-1757
Смерть
Неизвестно
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