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Параскева Михайлова

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1800

Муж: Василий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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