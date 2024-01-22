Перминова Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1697 по 1703 ст.
Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)
Рождение ребёнка
С 1702 по 1718
Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Перминова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)
Рождение ребёнка
С 1708 по 1714
Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Высоково, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно