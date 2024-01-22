Перминова Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Агафья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1671 по 1674 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1697 по 1703 ст.

Сын: Перминов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)

Верхние Цыпухины, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
С 1702 по 1718

Сын: Перминов Федор Иванович

Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)

Верхние Цыпухины, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Перминова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)

Верхние Цыпухины, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
С 1708 по 1714

Сын: Перминов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)

Верхние Цыпухины, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Перминов Роман Иванович

Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)

Верхние Цыпухины, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Перминов Абрам Иванович

Отец ребёнка: Перминов Иван Васильевич (Васкович)

Верхние Цыпухины, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Иван Васильевич (Васкович)

Место жительства
Неизвестно
Высоково, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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