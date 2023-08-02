Цаголов Дзамболат (Клим) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаголов Дзамболат (Клим)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаголова Мурзета

Рождение ребёнка
02.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаголова Мурзета

Чикола, Ирафский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаголова Мурзета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаголова Мурзета

Смерть
Неизвестно
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