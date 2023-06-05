Пашеннова Мария Григорьевна
женский, родилась 16.07.1880 ст., Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
умерла 02.10.1881 ст., Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
ОтецПашенов Григорий Флорович06.01.1859 ст. г.р.
МатьПашенова Марина ИльиничнаОколо 08.07.1860 ст. г.р.
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Рождение
16.07.1880 ст.
Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
02.10.1881 ст.
Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: с.Божье Озеро инородец Онисим Осипов Тамтинов (?) и крестьнка-девица д.Парной Евдокия Малахиева Юшкова