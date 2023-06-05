Пашеннова Мария Григорьевна 16.07.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пашеннова Мария Григорьевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 16.07.1880 ст., Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

умерла 02.10.1881 ст., Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Отец
Пашенов Григорий Флорович06.01.1859 ст. г.р.
Мать
Пашенова Марина ИльиничнаОколо 08.07.1860 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1880 ст.

Отец: Пашенов Григорий Флорович

Мать: Пашенова Марина Ильинична

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: с.Божье Озеро инородец Онисим Осипов Тамтинов (?) и крестьнка-девица д.Парной Евдокия Малахиева Юшкова

Смерть
02.10.1881 ст.
Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

от горячки

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