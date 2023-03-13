Бозыкинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бозыкинъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Бозыкинъ Ефремъ

Мать: Бозыкина Федосья Федорова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Бозыкина Настасья Ермолаева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Бозыкина Настасья Ермолаева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1786

Дочь: Бозыкина Матрена

Мать ребёнка: Бозыкина Настасья Ермолаева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бозыкина Настасья Ермолаева

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