Бозыкинъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Бозыкинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Бозыкина Настасья Ермолаева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Бозыкина Настасья Ермолаева
Рождение ребёнка
09.11.1786
Дочь: Бозыкина Матрена
Мать ребёнка: Бозыкина Настасья Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно