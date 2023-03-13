Бозыкина Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бозыкина Федосья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Бозыкинъ Василий

Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Антипина Прасковья

Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бозыкинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Бозыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бозыкинъ Ефремъ

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