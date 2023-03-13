Бозыкина Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бозыкинъ Василий
Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Антипина Прасковья
Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бозыкинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бозыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бозыкинъ Ефремъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бозыкинъ Ефремъ