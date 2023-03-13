Бозыкина Настасья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бозыкинъ Василий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Бозыкинъ Василий
Рождение ребёнка
09.11.1786
Дочь: Бозыкина Матрена
Отец ребёнка: Бозыкинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бозыкинъ Василий