Мусина-Пушкина (Кочубей) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1894
Дата смерти19.07.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1894
Бракосочетание
23.04.1914
Муж: Кульнев Леонид Иванович, родился: 05.08.1884, Луга, умер: 09.03.1967, Париж.
Эмиграция
1918
После октябрьского переворота вся семья Кочубеев эмигрирует в Бельгию. Екатерина Васильевна переезжает из Бельгии в Монтерей, Калифорния, США
Бракосочетание
1919
Монтерей, Калифорния, США
Смерть
19.07.1965
Монтерей, Калифорния, США