Мусина-Пушкина (Кочубей) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина-Пушкина (Кочубей) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.07.1894

Дата смерти

19.07.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
23.04.1914

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж: Кульнев Леонид Иванович, родился: 05.08.1884, Луга, умер: 09.03.1967, Париж.
Эмиграция
1918
После октябрьского переворота вся семья Кочубеев эмигрирует в Бельгию. Екатерина Васильевна переезжает из Бельгии в Монтерей, Калифорния, США
Бракосочетание
1919

Муж: Мусин-Пушкин Николай Александрович

Монтерей, Калифорния, США
Смерть
19.07.1965
Монтерей, Калифорния, США
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