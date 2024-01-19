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Мусин-Пушкин Николай Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.08.1892

Дата смерти

13.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1892

Отец: Мусин-Пушкин Александр Алексеевич

Мать: Мусина-Пушкина Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Родился 3 (15) августа 1892 года - из Биографий кавалергардов.
Образование
1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Окончил С.-Петербургскую гимназию.
Военная служба
1914
Поступил вольноопределяющимся в Кавалергардский полк с зачислением в 3-й эскадрон.
Военная служба
1915
Произведён в прапорщики после сдачи офицерского экзамена при Николаевском кавалерийском училище.
Военная служба
1916
Воинское звание: корнет.
Военная служба
1917
Воинское звание: поручик. За храбрость был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.
Военная служба
1918
Киев, Киевский уезд
Воинское звание: штабс-ротмистр. Узнав, что родители уехали из Петрограда в Киев, тоже отправился на Украину. Жил на квартире своей сестры Любови Александровны Кочубей. Был арестован, приведён на расс... Показать все
Бракосочетание
1919

Жена: Мусина-Пушкина Екатерина Васильевна

Монтерей, Калифорния, США
Эмиграция
1919
Сложными путями выбрался из Севастополя в Монтерей, Калифорния, Соединённые Штаты Америки.
Место жительства
Неизвестно
г. Монтерей, Калифорния, США
Смерть
13.09.1967
г. Монтерей, Калифорния, Соединенные Штаты Америки
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