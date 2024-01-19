Мусин-Пушкин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения07.08.1892
Дата смерти13.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1892
Родился 3 (15) августа 1892 года - из Биографий кавалергардов.
Образование
1913
Окончил С.-Петербургскую гимназию.
Военная служба
1914
Поступил вольноопределяющимся в Кавалергардский полк с зачислением в 3-й эскадрон.
Военная служба
1915
Произведён в прапорщики после сдачи офицерского экзамена при Николаевском кавалерийском училище.
Военная служба
1916
Воинское звание: корнет.
Военная служба
1917
Воинское звание: поручик. За храбрость был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.
Военная служба
1918
Киев, Киевский уезд
Воинское звание: штабс-ротмистр. Узнав, что родители уехали из Петрограда в Киев, тоже отправился на Украину. Жил на квартире своей сестры Любови Александровны Кочубей. Был арестован, приведён на расс... Показать все
Бракосочетание
1919
Монтерей, Калифорния, США
Эмиграция
1919
Сложными путями выбрался из Севастополя в Монтерей, Калифорния, Соединённые Штаты Америки.
Место жительства
Неизвестно
г. Монтерей, Калифорния, США
Смерть
13.09.1967
г. Монтерей, Калифорния, Соединенные Штаты Америки