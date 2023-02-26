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Шматова Матрона Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

05.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1871

Дочь: Небылицына Агафия Варфоломеева

Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1873

Дочь: Гликерия Варфоломеева

Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1875

Сын: Шматов Иван Варфоломеев

Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Анна Варфоломеева

Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов

Смерть
05.05.1899
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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