Шматова Матрона Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти05.05.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1871
Дочь: Небылицына Агафия Варфоломеева
Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов
Рождение ребёнка
12.05.1873
Дочь: Гликерия Варфоломеева
Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов
Рождение ребёнка
20.09.1875
Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Анна Варфоломеева
Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов
Смерть
05.05.1899