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Окуловский Василий Никитич

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Окуловский Никита Иванович

Мать: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Секлетикия Васильевна

Мать ребёнка: Окуловская Параскева Георгиевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Окуловский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Окуловская Параскева Георгиевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окуловская Параскева Георгиевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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