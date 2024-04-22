Окуловский Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Окуловский Никита Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Секлетикия Васильевна
Мать ребёнка: Окуловская Параскева Георгиевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Окуловский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Окуловская Параскева Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно