Окуловская Параскева Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуловская Параскева Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Секлетикия Васильевна

Отец ребёнка: Окуловский Василий Никитич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Окуловский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Окуловский Василий Никитич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окуловский Василий Никитич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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