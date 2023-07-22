Ложкина Матрона Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Матрона Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1857

Сын: Ложкин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1859

Сын: Ложкин Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1862

Дочь: Ложкина Ефросиния Филипповна

Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.12.1865

Дочь: Ложкина Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Запись внесена по указу Воронежской духовной консистории от 01.11.1884.
Рождение ребёнка
09.02.1870

Дочь: Ложкина Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Филипп Никифорович

Смерть
Неизвестно
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