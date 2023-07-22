Ложкина Матрона Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1857
Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
15.11.1859
Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
13.06.1862
Дочь: Ложкина Ефросиния Филипповна
Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
21.12.1865
Дочь: Ложкина Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович
Запись внесена по указу Воронежской духовной консистории от 01.11.1884.
Рождение ребёнка
09.02.1870
Дочь: Ложкина Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Ложкин Филипп Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно