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Жилин Тихон Зиновьевич

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Место рождения

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Жилин Зиновий Митрофанович

Мать: Жилина Авдотья Лазарева

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.01.1840

Сын: Жилин Иван Тихонович

Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Жилин Ефрем Тихонович

Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Жилина Аграфена Тихоновна

Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
06.07.1847

Сын: Жилин Федор Тихонович

Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Жилин Фирс Тихонович

Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
26.09.1853

Сын: Жилин Харитон Тихонович

Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Жилин Андрон Тихонович

Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Акулина Михайловна

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