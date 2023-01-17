Жилин Тихон Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
12.01.1840
Сын: Жилин Иван Тихонович
Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Жилина Аграфена Тихоновна
Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
06.07.1847
Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна
Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Жилин Фирс Тихонович
Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
26.09.1853
Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Жилина Акулина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно