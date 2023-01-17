Жилина Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1840
Сын: Жилин Иван Тихонович
Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Жилина Аграфена Тихоновна
Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич
Рождение ребёнка
06.07.1847
Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич
Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Жилин Фирс Тихонович
Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич
Рождение ребёнка
26.09.1853
Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно