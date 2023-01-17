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Жилина Акулина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1840

Сын: Жилин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Жилин Ефрем Тихонович

Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Жилина Аграфена Тихоновна

Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич

Рождение ребёнка
06.07.1847

Сын: Жилин Федор Тихонович

Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Жилин Фирс Тихонович

Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич

Рождение ребёнка
26.09.1853

Сын: Жилин Харитон Тихонович

Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Жилин Андрон Тихонович

Отец ребёнка: Жилин Тихон Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Тихон Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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