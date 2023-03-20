Волкова (Милославина) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1901
Дата смерти24.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901
Рождение ребёнка
07.03.1927
Дочь: Пробатова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир
Рождение ребёнка
18.09.1936
Сын: Волков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Волков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1991