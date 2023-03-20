Волкова (Милославина) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Милославина) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1901

Дата смерти

24.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901

Отец: Милославин Николай Иванович

Мать: Милославина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.03.1927

Дочь: Пробатова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир

Рождение ребёнка
18.09.1936

Сын: Волков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
24.03.1991
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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