Пробатова (Волкова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пробатова (Волкова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1927

Дата смерти

16.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1927

Отец: Волков Владимир

Мать: Волкова Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель географии
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель географии
Место жительства
Неизвестно
.
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.09.2006
"новое" кладбище, г. Сергиев Посад
Похороны
Неизвестно
"новое кладбище" г. Сергиев Посад
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