Пробатова (Волкова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1927
Дата смерти16.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1927
Отец: Волков Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
учитель географии
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель географии
Место жительства
Неизвестно
.
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.09.2006
"новое" кладбище, г. Сергиев Посад
Похороны
Неизвестно
"новое кладбище" г. Сергиев Посад