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Волков Владимир

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.07.1894

Дата смерти

07.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1927

Дочь: Пробатова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1936

Сын: Волков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Волкова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель рус. языка, библиотекарь
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка, библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
07.11.1987
"старое" кладбище, г. Сергиев Посад
Похороны
Неизвестно
"старое кладбище"
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