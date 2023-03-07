Волков Владимир
Место рождения
Дата рождения21.07.1894
Дата смерти07.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1927
Дочь: Пробатова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
18.09.1936
Сын: Волков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Волкова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель рус. языка, библиотекарь
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка, библиотекарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1987
"старое" кладбище, г. Сергиев Посад
Похороны
Неизвестно
"старое кладбище"