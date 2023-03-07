Ляпкина (Миногина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Миногина) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1888

Отец: Миногинъ Семенъ

Мать: Миногина Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1907

Муж: Ляпкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1908

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1918

Сын: Ляпкинъ Константинъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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