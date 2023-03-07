Ляпкина (Миногина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения10.11.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1888
Отец: Миногинъ Семенъ
Мать: Миногина Марія
Бракосочетание
15.01.1907
Муж: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.07.1908
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.08.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.09.1918
Сын: Ляпкинъ Константинъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Иванъ