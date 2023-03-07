Акиндинов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акиндин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1909
Дочь: Акиндинова Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акиндинов Василий Семенович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акиндинова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акиндинов Александр Семенович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акиндинова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно