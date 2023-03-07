Акиндинов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиндинов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акиндин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1909

Дочь: Акиндинова Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акиндинов Василий Семенович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акиндинова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акиндинов Александр Семенович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акиндинова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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