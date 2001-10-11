Акиндинова Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиндинова Пелагея Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1909

Дата смерти

11.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1909

Отец: Акиндинов Семен

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
23.04.1949

Дочь: Несенкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Несенков Михаил

Рождение ребёнка
23.01.1952

Сын: Несенков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Несенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несенкова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Несенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несенков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Несенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несенков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Несенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Несенков Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Несенков Михаил

Смерть
11.10.2001
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