Акиндинова Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1909
Дата смерти11.10.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1909
Отец: Акиндинов Семен
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
23.04.1949
Дочь: Несенкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Несенков Михаил
Рождение ребёнка
23.01.1952
Сын: Несенков Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Несенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несенкова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Несенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несенков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Несенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несенков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Несенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Несенков Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Несенков Михаил
Смерть
11.10.2001