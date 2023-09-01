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Усанов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914

Отец: Усанов Андрей Ефремович

Мать: Усанова Анисья (Анастасия) Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Нелли Васильевна

Мать ребёнка: Усанова Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Наталья (Александра) Васильевна

Мать ребёнка: Усанова Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.05.1948

Сын: Усанов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Усанова Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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