Усанов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1914
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Нелли Васильевна
Мать ребёнка: Усанова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Наталья (Александра) Васильевна
Мать ребёнка: Усанова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1948
Мать ребёнка: Усанова Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
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