Мильштейн Герш Мордухович 25.04.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн Герш Мордухович

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

25.04.1882 ст.

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1882 ст.

Отец: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Мать: Мильштейн (Левинская) Анна (Хая) Иосифовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 78 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1882 г. Лист 4об-5
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | Провизор. Умер 50 лет... Показать все
Бракосочетание
25.02.1914 ст.

Жена: Мильштейн (Калманович) Ливша-Малка Израилевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 170об
Рождение ребёнка
21.03.1915 ст.

Сын: Мильштейн Мордхай Гершевич

Мать ребёнка: Мильштейн (Калманович) Ливша-Малка Израилевна

село Казачинское, Казачинская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 206об
Смерть
Около 1932
Причина смерти: «Выпал из автомобиля»

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