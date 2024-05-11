Мильштейн Герш Мордухович
Место рождения
Дата рождения25.04.1882 ст.
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1882 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 78 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1882 г. Лист 4об-5
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | Провизор. Умер 50 лет... Показать все
Бракосочетание
25.02.1914 ст.
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 170об
Рождение ребёнка
21.03.1915 ст.
Сын: Мильштейн Мордхай Гершевич
Мать ребёнка: Мильштейн (Калманович) Ливша-Малка Израилевна
село Казачинское, Казачинская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 206об
Смерть
Около 1932
Причина смерти: «Выпал из автомобиля»