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Трифанов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1959

Дочь: Трифанова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Трифанова Александра Фокеевна

Рождение ребёнка
03.10.1963

Дочь: Габдулина Ирина Павловна

Мать ребёнка: Трифанова Александра Фокеевна

Поканаевка, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифанова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Трифанова Александра Фокеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифанова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Трифанова Александра Фокеевна

Смерть
Неизвестно
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