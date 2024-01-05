Трифанов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1959
Дочь: Трифанова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Трифанова Александра Фокеевна
Рождение ребёнка
03.10.1963
Дочь: Габдулина Ирина Павловна
Мать ребёнка: Трифанова Александра Фокеевна
Поканаевка, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифанова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Трифанова Александра Фокеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифанова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Трифанова Александра Фокеевна
Смерть
Неизвестно