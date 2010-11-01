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Трифанова Александра Фокеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1929

Дата смерти

?.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929

Отец: не указан

Мать: Лукерия Самарадовна

Рождение ребёнка
14.03.1959

Дочь: Трифанова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Трифанов Павел

Рождение ребёнка
03.10.1963

Дочь: Габдулина Ирина Павловна

Отец ребёнка: Трифанов Павел

Поканаевка, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифанова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Трифанов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифанова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Трифанов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремеза Альгердас

Смерть
?.11.2010
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