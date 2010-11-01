Трифанова Александра Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1929
Дата смерти?.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929
Мать: Лукерия Самарадовна
Рождение ребёнка
14.03.1959
Дочь: Трифанова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Трифанов Павел
Рождение ребёнка
03.10.1963
Дочь: Габдулина Ирина Павловна
Отец ребёнка: Трифанов Павел
Поканаевка, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифанова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Трифанов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифанова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Трифанов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ремеза Альгердас
Смерть
?.11.2010