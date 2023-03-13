(Шумкина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шумкина) Анастасия

(Шумкина) Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1858

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1858

Отец: Шумкинъ Алексей

Мать: Шумкина Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close