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(Шумкина) Марья
(Шумкина) Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.1867
Пол
Женский
Отец
Шумкинъ Алексей
1824 г.р.
Мать
Шумкина (Цыганова) Наталья
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1867
Отец:
Шумкинъ Алексей
Мать:
Шумкина Наталья
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