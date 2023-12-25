Колчин Ефимий Варфаламеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Ефимий Варфаламеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин Ворфаламей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Матфей Евфимиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Захарий Евфимиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Стефан Евфимиев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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