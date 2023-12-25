Колчин Ефимий Варфаламеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин Ворфаламей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно