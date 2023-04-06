Колчин Ворфаламей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Ворфаламей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Колчин Стефан Григорьев

Мать: Колчина Марья Андрева

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Колчин Иван Варфаламеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Ефимий Варфаламеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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