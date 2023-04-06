Колчин Ворфаламей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Колчин Стефан Григорьев
Мать: Колчина Марья Андрева
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Колчин Иван Варфаламеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Ефимий Варфаламеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно