Гультяев Ерофей Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Гультяев Роман Степанович
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1899 ст.
Дочь: Гультяева Федора Ерофеевна
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.
Дочь: Зарембо Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна
Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.
Дочь: Гультяева Валентина Ерофеевна
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна
Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.
Дочь: Гультяева Марфа Ерофеевна
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна
Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.
Сын: Гультяев Сергей Ерофеевич
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна
Смерть
Неизвестно