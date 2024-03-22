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Гультяев Ерофей Романович

Место рождения

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Гультяев Роман Степанович

Мать: не указана

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Жена: Гультяева Устиния Александровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1899 ст.

Дочь: Гультяева Федора Ерофеевна

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.

Дочь: Зарембо Анна Ерофеевна

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.

Дочь: Гультяева Валентина Ерофеевна

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.

Дочь: Гультяева Марфа Ерофеевна

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.

Сын: Гультяев Сергей Ерофеевич

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Сын: Гультяев Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Александровна

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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