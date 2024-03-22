Гультяева (Боровкова) Устиния Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Боровкова) Устиния Александровна

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Боровков Александр Климентьевич

Мать: Боровкова Любовь Яковлевна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Гультяев Ерофей Романович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1899 ст.

Дочь: Гультяева Федора Ерофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Ерофей Романович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.

Дочь: Зарембо Анна Ерофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Ерофей Романович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.

Дочь: Гультяева Валентина Ерофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Ерофей Романович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1908 ст.

Дочь: Гультяева Марфа Ерофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Ерофей Романович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.

Сын: Гультяев Сергей Ерофеевич

Отец ребёнка: Гультяев Ерофей Романович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Сын: Гультяев Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Гультяев Ерофей Романович

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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