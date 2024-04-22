Дерибин Евдоким Филиппович
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смерти22.04.1800 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Дерибин Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Максимова Марья Евдокимовна
Мать ребёнка: Дерибина Фекла Меркурьевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Дерибина Улита Евдокимовна
Мать ребёнка: Дерибина Фекла Меркурьевна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Дерибина Фекла Меркурьевна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дерибина Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Дерибина Фекла Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1800 ст.