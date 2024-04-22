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Дерибин Евдоким Филиппович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

22.04.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Дерибин Филипп Егорович

Мать: не указана

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Максимова Марья Евдокимовна

Мать ребёнка: Дерибина Фекла Меркурьевна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Дерибина Улита Евдокимовна

Мать ребёнка: Дерибина Фекла Меркурьевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дерибин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Дерибина Фекла Меркурьевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дерибина Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Дерибина Фекла Меркурьевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина Фекла Меркурьевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
22.04.1800 ст.
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