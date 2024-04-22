Дерибина (Алешина) Фекла Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина (Алешина) Фекла Меркурьевна

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Алешин Меркурей Маркович

Мать: Алешина Марья Лукична

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Максимова Марья Евдокимовна

Отец ребёнка: Дерибин Евдоким Филиппович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Дерибина Улита Евдокимовна

Отец ребёнка: Дерибин Евдоким Филиппович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дерибин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Дерибин Евдоким Филиппович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дерибина Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Дерибин Евдоким Филиппович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Евдоким Филиппович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1789
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