Дерибина (Алешина) Фекла Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Алешин Меркурей Маркович
Мать: Алешина Марья Лукична
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Максимова Марья Евдокимовна
Отец ребёнка: Дерибин Евдоким Филиппович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Дерибина Улита Евдокимовна
Отец ребёнка: Дерибин Евдоким Филиппович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Дерибин Евдоким Филиппович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дерибина Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Дерибин Евдоким Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789