Леонтий Максимов
Место рождениядер. Андреево, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Максим Никитин
Мать: Дарья Алексеева
дер. Андреево, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Андреево, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Смерть
После 1744