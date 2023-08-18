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Леонтий Максимов

Место рождения

дер. Андреево, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Максим Никитин

Мать: Дарья Алексеева

дер. Андреево, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Андреево, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Смерть
После 1744
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