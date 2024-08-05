Кунов Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунов Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Теория по восприемнику
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунова (Губина) Матрена Мартинова

Восприемник
16.08.1912 ст.
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Николаевская Ц Андрей Василий Мартинов Губин и Феодосия Казьмина
Смерть
Неизвестно

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