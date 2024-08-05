Кунов Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Теория по восприемнику
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
16.08.1912 ст.
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Николаевская Ц Андрей Василий Мартинов Губин и Феодосия Казьмина
Смерть
Неизвестно