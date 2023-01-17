Ахацхацян (Авджян) Арина Грайровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхацхацян (Авджян) Арина Грайровна

Ахацхацян (Авджян) Арина Грайровна

avatar

Место рождения

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Авджян Грайр Вартанович

Мать: Авджян Вартануш Вартановна

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close