Авджян (Ктричян) Вартануш Вартановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авджян (Ктричян) Вартануш Вартановна

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Место рождения

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

16.01.1924

Дата смерти

04.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ахацхацян Арина Грайровна

Отец ребёнка: Авджян Грайр Вартанович

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Авджян Шушаник Грайровна

Отец ребёнка: Авджян Грайр Вартанович

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Гаспарян Айгануш Грайровна

Отец ребёнка: Авджян Грайр Вартанович

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.03.1962

Сын: Авджян Аршавир Грайрович

Отец ребёнка: Авджян Грайр Вартанович

Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авджян Грайр Вартанович

Смерть
04.06.2010
Разбитый Котел, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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