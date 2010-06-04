Авджян (Ктричян) Вартануш Вартановна
Место рождения
Дата рождения16.01.1924
Дата смерти04.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ахацхацян Арина Грайровна
Отец ребёнка: Авджян Грайр Вартанович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Авджян Шушаник Грайровна
Отец ребёнка: Авджян Грайр Вартанович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Гаспарян Айгануш Грайровна
Отец ребёнка: Авджян Грайр Вартанович
Рождение ребёнка
31.03.1962
Отец ребёнка: Авджян Грайр Вартанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2010