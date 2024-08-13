Сахарова (Бусыгина) Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Бусыгина) Марина Степановна

Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

28.04.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1963

Отец: Бусыгин Степан Маркелович

Мать: Бусыгина Александра Александровна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.09.1992

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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