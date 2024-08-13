Сахарова (Бусыгина) Марина Степановна
Место рождения
Дата рождения28.04.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.09.1992
Муж: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно